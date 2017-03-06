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Сергей ПАЛКИН: «Фонсека – правильный выбор для Шахтера»

Генеральный директор «горняков» доволен работой португальского специалиста

  • 06.03.2017 11:11
  • 325 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

В воскресенье главному тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке исполнилось 44 года. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о работе и взаимоотношениях с тренером.

- Я думаю, что Фонсека делает многое для «Шахтера». Команда показывает хороший, атакующий футбол. Думаю, мы сделали правильный выбор.

Он молодой, амбициозный тренер, который знает, что делает и уверен в том, что он делает. Его любят все ребята, обстановка в команде шикарная. На сегодняшний день, с учетом тех условий, в которых мы находимся, особых претензий к нему нет.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    space1961
    space1961, 06.03.2017 11:26
    +5
    Сергей ПАЛКИН: «Фонсека – правильный выбор для Шахтера»))))))))))))))
    точно правильный?
    а вот как быть с этим-Дарья Ракицкая, сестра защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого, резко раскритиковала нового тренера "горняков" Паулу Фонсеку перед матчем с "Динамо" за Суперкубок Украины.

    "Сегодня официальное начало, когда португалец будет убивать донбасский клуб", – написала Ракицкая на своей странице в Facebook
    так убивает или правильный?))))))
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    Comraddm
      Comraddm, 06.03.2017 11:36
    0
    Lol, почему эту статью поместили в раздел новостей бокса?
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 06.03.2017 12:03
    +1
    То есть были реальные цели выиграть ЛЕ, он проиграл в 1/16, зачем тогда говорит и выпендриваться на всю страну о великих планов. А то мы гадим на Киев мол у вас нет целей а мы такие великие. Та проще надо быть сережа, двор в группе обыграть это еще ничего не значит. Я больше скажу у нас говорят чемпионат это гнидник, так вот ворскла и волынь могла вас наказать.
    Я считаю Фонсеке уже надо думать кем заменять летом марлоса.
    Ну чтобы вообще убидительно играет команда я бы так не сказал.
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