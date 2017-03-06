Сергей ПАЛКИН: «Фонсека – правильный выбор для Шахтера»))))))))))))))

Российский клуб по тв?????, ничего себе блин Денисов за это тебе реально спасибо. Я не ожидал.

Ты не забыл, что полуфинал ДК был в ЛЧ старого формата? Когда сразу из группы выходили в четверть...

Не свисти, Шахта выше 13 места в рейтинге клубов не поднималась, а вот Динамо было в топ-3 три се...

ахаха)) Просто могучая группа. Слов нет))) Просто гранд на гранде. ПСЖ, Барсы, Реалы и Баварии тр...

Динамо при НезалежностіУкраїни грало у півФіналі Ліги Чемпіонів (з майже всіма Українцями), а це ...

Ты полный дебил! Самая слабая группе где чемпион Турции, чемпион Португалии и вице-чемпион Италии...

Поражение 0:2 на Суперкубок в августе 2015 года относится к сезону 2014-2015, поэтому не лепи всё...