Сергей ПАЛКИН: «Фонсека – правильный выбор для Шахтера»))))))))))))))

В воскресенье главному тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке исполнилось 44 года. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о работе и взаимоотношениях с тренером.
- Я думаю, что Фонсека делает многое для «Шахтера». Команда показывает хороший, атакующий футбол. Думаю, мы сделали правильный выбор.
Он молодой, амбициозный тренер, который знает, что делает и уверен в том, что он делает. Его любят все ребята, обстановка в команде шикарная. На сегодняшний день, с учетом тех условий, в которых мы находимся, особых претензий к нему нет.
Источник — ТК Футбол
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точно правильный?
а вот как быть с этим-Дарья Ракицкая, сестра защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого, резко раскритиковала нового тренера "горняков" Паулу Фонсеку перед матчем с "Динамо" за Суперкубок Украины.
"Сегодня официальное начало, когда португалец будет убивать донбасский клуб", – написала Ракицкая на своей странице в Facebook
так убивает или правильный?))))))
Я считаю Фонсеке уже надо думать кем заменять летом марлоса.
Ну чтобы вообще убидительно играет команда я бы так не сказал.
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