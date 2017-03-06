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Иван ГЕЦКО: «Беседина пока рано расхваливать»

Специалист поделился мнением об игре киевского «Динамо» с «Олимпиком»

  • 06.03.2017 10:47
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Иван Гецко отметил, что Беседин сейчас справляется с обязанностями, но делать выводы об игре Артема пока что рано.

«Приятно, что «Динамо» продолжает обновлять состав, появляется много молодежи, - говорит эксперт Иван Гецко. - Но процесс, конечно же, идет тяжело. И тяжелая победа над «Олимпиком» еще одно тому подтверждение. Так будет, пока ребята не наберутся опыта. Думаю, годик еще надо потерпеть».

«То же касается и Артема Беседина. Выводы пока делать и расхваливать рано, да, у него есть задатки, он перспективный форвард, но надо посмотреть, как он будет раскрываться дальше. По игре к нему особых претензий нет, пожалуй, не всегда действует так качественно, как хотелось бы. Но задача нападающего – забивать. С этим он сейчас справляется. К тому же еще и участвует не только в атаке, но и в оборонительных и разрушительных действиях, чего требует современный футбол».

Источник — Вести

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