Иван ГЕЦКО: «Беседина пока рано расхваливать»

Иван Гецко отметил, что Беседин сейчас справляется с обязанностями, но делать выводы об игре Артема пока что рано.

«Приятно, что «Динамо» продолжает обновлять состав, появляется много молодежи, - говорит эксперт Иван Гецко. - Но процесс, конечно же, идет тяжело. И тяжелая победа над «Олимпиком» еще одно тому подтверждение. Так будет, пока ребята не наберутся опыта. Думаю, годик еще надо потерпеть».

«То же касается и Артема Беседина. Выводы пока делать и расхваливать рано, да, у него есть задатки, он перспективный форвард, но надо посмотреть, как он будет раскрываться дальше. По игре к нему особых претензий нет, пожалуй, не всегда действует так качественно, как хотелось бы. Но задача нападающего – забивать. С этим он сейчас справляется. К тому же еще и участвует не только в атаке, но и в оборонительных и разрушительных действиях, чего требует современный футбол».