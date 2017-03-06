Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «У Ярмоленко не было шансов забить»

Защитник «Олимпика» Дмитрий Немчанинов подвел итог матчу 20-го тура Лиги Пари-Матч, в котором дончане уступили «Динамо» (0:1), а также оценил шансы своей команды на попадание в шестерку сильнейших по итогам первого этапа чемпионата.

- Темур Парцвания сказал, что «Динамо» просто повезло. Согласишься с ним?

- У них стопроцентных моментов не было долгое время, только в конце игры стало что-то появляться. Когда Ваня Матяж выбил мяч практически с линии ворот, потом Дерлис чудом не забил, ну и гол, когда мы неудачно сыграли на стандарте. Хотя, думаю, если бы мы все же устояли, то эксперты были бы согласны, что ничья – справедливый результат в этом матче.

- Страсти улеглись, все же, почему пропустили? Нехватка концентрации или физических кондиций?

- Если разобраться, то дело не столько в концентрации, сколько в нашем волнении. Последние 10 минут желание отстоять ничью било через край, ведь это очко позволяло нам сто процентов быть в шестерке сильнейших. В таких играх нужна холодная голова.

Перед голом «Динамо» быстро разыгрывало два стандарта, мы не успевали взять по игроку. Может, и в этом случае тоже не разобрались. Тем более Ребров выпустил на поле всех высоких, которые есть у них в команде. По антропометрии мы проигрывали.

- Когда «Динамо» перешло на игру в два форварда, стало значительно сложнее?

- Если честно, вышедшего Яремчука я не заметил, а вот Беседин запомнился. Этот парень здорово цеплялся за мячи.

- Роман Николаевич делал акцент на игре «Динамо» на флангах?

- Не только. Тренер нам рассказал, что «бело-синие» очень хорошо подготовлены физически, поэтому мы не должны были играть в авантюрный футбол, как делала это «Заря» неделю назад. Луганчане старались выходить в атаку за счет мелкого паса, поэтому «Динамо» часто отбирало у них мяч. Ну а фланги – это ни для кого не секрет. «Динамо» испокон веков строит игру через фланги, где у них есть сильные футболисты – Ярмоленко и Гонсалес. Поэтому здесь нужно было сыграть очень строго, с максимальной концентрацией и надежностью.

- Ты противостоял Андрею Ярмоленко. Как считаешь, справился со своей задачей?

- Я думаю, что процентов на 80 справился. Было пару моментов у него, когда Андрей уходил в середину, но за ним не успеешь везде. Партнеры старались меня подстраховать. Первоначальной задачей было не позволить Ярмоленко создавать голевые моменты и забить. По большому счету, шансов у него не было, поэтому, наверно, справился.

- Футболкой с ним поменялся?

- Как поменялся, взял (смеется, - прим. авт.). Свою не отдавал, своя на вес золота.

- Андрей Шевченко сказал, что основной проблемой сборной Украины является позиция левого защитника. Наставник национальной команды был на матче, это добавляло мотивации?

- Перед началом игры я читал в Интернете, что тренер сборной Украины посетит наш матч. Главное было – не перегореть. Моя задача была выйти и показать достойную игру против такого соперника, как «Динамо». Лучше бы таких игр было больше.

- Шесть очков преимущества над «Ворсклой», задача попадания в топ-6 почти решена?

- Будем говорить о выходе только после того, как возьмем это одно недостающее очко. Будет тогда больше матчей с хорошими командами, интереснее.

- То, что не удается пока что забить, не тревожит команду?

- Даже не задумывался об этом, мы не держим этого в голове. Мы думаем лишь о том, чтобы добыть нужное количество очков, чтобы попасть в первую шестерку.

- Следующий домашний матч состоится на поле соперника, в Полтаве. Это на руку «Ворскле» или «Олимпик» привык к таким трудностям?

- Нам уже все равно, главное, чтобы пришло много болельщиков, была футбольная атмосфера. Когда мы играли на «Львов Арене», была хорошая организация матча, отличное поле, но когда нет болельщиков, игра превращается в контрольный матч на сборах. Лучше в Полтаве с болельщиками, чтобы было приятнее играть.

- Матч на «Олимпийском» стал самым посещаемым во второй части сезона. Как, на твой взгляд, вернуть болельщиков на трибуны?

- Уровень чемпионата упал, многие легионеры уехали из Украины. Нужно повысить уровень футбола, уровень чемпионата, тогда и будут ходить не только на «Динамо» и «Шахтер». В том же Кропивницком люди ходят на стадион…