ОФИЦИАЛЬНО: Громов - игрок Крыльев Советов

Бывший полузащитник «Ворсклы» и киевского «Динамо» Артем Громов готов сыграть за «Крылья Советов» в матче чемпионата России против «Уфы», который состоится 11 марта. Об этом сообщил главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко.
– Артем Громов находится в расположении нашей команды, - говорит наставник «крылышек». - Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Громов тренируется с «Крыльями».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.