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ОФИЦИАЛЬНО: Громов - игрок Крыльев Советов

Экс-игрок киевского «Динамо» перебрался в самарский клуб

  • 06.03.2017 10:30
  • 520 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Артем Громов
© ФК Динамо Киев. Артем Громов
Бывший полузащитник «Ворсклы» и киевского «Динамо» Артем Громов готов сыграть за «Крылья Советов» в матче чемпионата России против «Уфы», который состоится 11 марта. Об этом сообщил главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко.
 
– Артем Громов находится в расположении нашей команды, - говорит наставник «крылышек». - Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Громов тренируется с «Крыльями».
 

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Комментарии
    keegan
    online
      keegan, 06.03.2017 10:34
    -1
    удачи!
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    Sabrovski2000
    online
      Sabrovski2000, 06.03.2017 10:52
    +1
    Ну вот и чудненько. Это намного лучше, чем протирать лавку в Испании, полностью дискредетировав СБУ и страну.
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