ОФИЦИАЛЬНО: Громов - игрок Крыльев Советов

Бывший полузащитник «Ворсклы» и киевского «Динамо» Артем Громов готов сыграть за «Крылья Советов» в матче чемпионата России против «Уфы», который состоится 11 марта. Об этом сообщил главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко.

– Артем Громов находится в расположении нашей команды, - говорит наставник «крылышек». - Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь.