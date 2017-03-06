Сергей ПАЛКИН: «Зимой Интер интересовался Марлосом»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин — об итогах зимнего трансферного окна для донецкого клуба.

«Я считаю, особых потерь мы не ощутили. Если мы говорим о Неме, он хотел играть все матчи, но на его позиции есть Марлос. Вышел на нас клуб „Сан-Паулу“, прогарантировал, что он будет играть во всех матчах. Мы продлили с ним контракт, и он поехал играть сезон в „Сан-Паулу“. Касаемо Матвиенко, то он молодой парень, ему надо только играть. „Карпаты“ гарантировали ему игровую практику, и мы приняли решение.

В ситуации с Эдуардо нам надо было думать о Борячуке. Если бы был еще Эдуардо, Андрей вообще не получал бы игровой практики. А парень он талантливый, развивающийся. Нужно было решать: или мы смотрим в будущее, или думаем о сиюминутных задачах. Приняли решение смотреть в будущее и не продлевали контракт к Эдуардо, дав возможность Борячуку проявлять себя на поле. Мы в него верим и считаем, что из него получится хороший нападающий.

Селезнев хотел играть все поединки. И играть хотел в стартовом составе. Но тренер выбирает, кто у него играет со старта. Я ему не могу гарантировать, сказал — или ты это принимаешь, или ищи себе другой клуб. Он выбрал турецкий чемпионат. Потому что там ему гарантировали постоянную игровую практику. Мы пошли ему навстречу и разорвали контракт.

Бланко Лещук? Мы считаем, что сделали хорошую инвестицию. В Бланко мы верим. Считаем, что он вырастет в хорошего нападающего. У него много хороших качеств, он профессионал, в хороших отношениях с ребятами, его приняли. Нареканий никаких нет. Думаю, все его лучшие голы еще впереди.

Марлос? Был интерес некоторых европейских клубов, но до официальных переговоров между клубами дело не доходило: это все останавливалось на уровне агента Марлоса. Интерес был, вроде бы и со стороны „Интера“, насколько помню.

Они ж думают, что сюда можно прийти и купить за пять миллионов любого футболиста. Думают, что ситуация в Украине сложная, все клубы на распродаже стоят», — сказал Палкин.