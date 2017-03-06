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Сергей РЕБРОВ: «У Хачериди и не было мотивации»

Наставник киевского «Динамо» - о конфликте с Евгением Хачериди

  • 06.03.2017 10:07
  • 1503 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер киевского клуба прокомментировал ситуацию относительно защитника Динамо Евгения Хачериди, который постепенно теряет место в основе.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    vladi_goal
      vladi_goal, 06.03.2017 10:12
    +2
    Как пи..вая шестерка, такой долго может продержаться на службе у сурка. Сколько можно, сказал раз и хватит, а то на пару с игорьком по 3 заявления в день. Женя молодец, ничего лишнего не говорит, молча уйдет да и все, жаль что команда потеряет такого футболиста.
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.03.2017 10:16
    +2
    vladi_goal, 06.03.2017 10:12
    Как пи..вая шестерка, такой долго может продержаться на службе у сурка. Сколько можно, сказал раз и хватит, а то на пару с игорьком по 3 заявления в день. Женя молодец, ничего лишнего не говорит, молча уйдет да и все, жаль что команда потеряет такого футболиста.
    скільки разів журналюги допитуються,стільки й заяв. ти ж бачиш,Ребров і сам задовбався на такі питання відповідати,але послати журналюг виховання не дозволяє
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.03.2017 10:26
    +2
    Nashwill, 06.03.2017 10:16

    скільки разів журналюги допитуються,стільки й заяв. ти ж бачиш,Ребров і сам задовбався на такі питання відповідати,але послати журналюг виховання не дозволяє
    Це все Ребров сказав післяМатчу з Олімпіком, а спортУА щоб рухалась полосаНовин, ділить одну вюху на декілька
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 06.03.2017 10:29
    0
    А яка мотивація у Реброва? Не програти Зорі 2 місце і заодно повиганяти з команди гравців, що мають власну думку і гідність, залишивши натомість полохливий молодняк?
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    kolbasss
      kolbasss, 06.03.2017 10:33
    0
    Ребров не закладывает? Что-то опухший какой-то
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