Главный тренер киевского клуба прокомментировал ситуацию относительно защитника Динамо Евгения Хачериди, который постепенно теряет место в основе.
Источник — ТСН
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Главный тренер киевского клуба прокомментировал ситуацию относительно защитника Динамо Евгения Хачериди, который постепенно теряет место в основе.
Источник — ТСН
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скільки разів журналюги допитуються,стільки й заяв. ти ж бачиш,Ребров і сам задовбався на такі питання відповідати,але послати журналюг виховання не дозволяє
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