Василий САЧКО: «У нас была какая-то робость»

Тренер футбольного клуба «Ворскла» Василий Сачко прокомментировал игру своей команды в домашнем поединке против луганской «Зори».
- Мы проиграли в первом тайме, уступали в скорости. Была какая-то робость, чувствовалось давление, потому что для нас это была очень важная игра. Мы с тренерами просили ребят собраться, но не все нас услышали. Проиграли середину поля, в движении с мячом и без него, да и все подборы уступили в первом тайме. Да, ошибся вратарь – но есть команда, а она должна поддерживать и выручать.
Источник — ТК Футбол
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