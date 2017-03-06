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Василий САЧКО: «У нас была какая-то робость»

Наставник полтавской «Ворсклы» - о матче против «Зари» (1:2)

  • 06.03.2017 09:49
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ФК Ворскла. Василий Сачко
© ФК Ворскла. Василий Сачко
Тренер футбольного клуба «Ворскла» Василий Сачко прокомментировал игру своей команды в домашнем поединке против луганской «Зори».
 
- Мы проиграли в первом тайме, уступали в скорости. Была какая-то робость, чувствовалось давление, потому что для нас это была очень важная игра. Мы с тренерами просили ребят собраться, но не все нас услышали. Проиграли середину поля, в движении с мячом и без него, да и все подборы уступили в первом тайме. Да, ошибся вратарь – но есть команда, а она должна поддерживать и выручать.
 

Источник — ТК Футбол

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