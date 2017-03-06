Василий САЧКО: «У нас была какая-то робость»

Тренер футбольного клуба «Ворскла» Василий Сачко прокомментировал игру своей команды в домашнем поединке против луганской «Зори».

- Мы проиграли в первом тайме, уступали в скорости. Была какая-то робость, чувствовалось давление, потому что для нас это была очень важная игра. Мы с тренерами просили ребят собраться, но не все нас услышали. Проиграли середину поля, в движении с мячом и без него, да и все подборы уступили в первом тайме. Да, ошибся вратарь – но есть команда, а она должна поддерживать и выручать.