Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «На воротах стоял не Филимонов»

Игрок «Зари» Дмитрий Гречишкин рассказал о своем забитом мяче в ворота «Ворсклы».
- «Точку Шевченко» освоил по пробитию штрафных?
- Ну, на воротах не Филимонов стоял. Поэтому, как видите – получился неплохой гол, как по мне.
- Силу ветра просчитал?
- И ветер учел, и Николаевич (Юрий Вернидуб, тренер «Зори» - ред.) подсказал бить в створ. Взял на себя ответственность, ударил. Получилось неплохо, где-то так я и хотел.
Источник — ТК Футбол
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