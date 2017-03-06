Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко подвел итоги матча чемпионата Украины против «Черноморца».
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко подвел итоги матча чемпионата Украины против «Черноморца».
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.