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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Довбику не хватает мужской агрессивности»

Наставник «Днепра» - о матче против «Черноморца» (1:1)

  • 06.03.2017 09:17
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Метки
ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко подвел итоги матча чемпионата Украины против «Черноморца».


 

Источник — ТСН

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