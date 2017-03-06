Владимир ШАРАН: «Вину за поражение беру на себя»

Женя пошел поперек борозды, ему - доп....ды, и Реброву - доп....ды!

Шевченко: Хачеріді щоб попасти в Збірну, потрібно грати у своємуКлубі Так ти в Збірну пок...

Розсмішла палка

Опять рефери виноват Хоть Бакса опять покупай, но уже на еврокубки Это минимум 5,...

Чого пристав? Ти що не бачив як Шахта на груп.раунді розривав всі команди які не входять в топ 10...

....по 12 бальной шкале...!

Что он курит?