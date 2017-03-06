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Владимир ШАРАН: «Вину за поражение беру на себя»

Наставник «Александрии» - о матче против «Карпат» (0:1)

  • 06.03.2017 09:05
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран
Главный тренер футбольного клуба «Александрия» Владимир Шаран поделился впечатлением от поражения своей команды во Львове.
 
- К большому сожалению, я не увидел у наших ребят того желания играть, которое присутствовало ещё неделю назад. После победы над «Волынью» футболисты подумали, что мы можем обыграть кого-угодно. Сегодня «Карпаты» поставили нас на место. Всю вину за поражение я беру на себя. Почему? Я знаю ответ, но не хотел бы говорить об этом.
 

Источник — ТК Футбол

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