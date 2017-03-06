Владимир ШАРАН: «Вину за поражение беру на себя»

Главный тренер футбольного клуба «Александрия» Владимир Шаран поделился впечатлением от поражения своей команды во Львове.
- К большому сожалению, я не увидел у наших ребят того желания играть, которое присутствовало ещё неделю назад. После победы над «Волынью» футболисты подумали, что мы можем обыграть кого-угодно. Сегодня «Карпаты» поставили нас на место. Всю вину за поражение я беру на себя. Почему? Я знаю ответ, но не хотел бы говорить об этом.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.