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Жуниор МОРАЕС: «Мое поведение в матче с Шахтером - большая ошибка»

Нападающий киевского «Динамо» - о своем переходе в китайский клуб

  • 06.03.2017 08:59
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Метки
ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

На этой неделе Динамо покинули сразу двое нападающих, которые появлялись в основе в первой части сезона. Гладкий до конца сезона стал игроком Карпат, а лучший бомбардир чемпионата, Мораес, поехал в Китай. Без Мораеса и Гладкого выбор Реброва на позиции форварда значительно сократился. В нападении Динамо остаются Беседин, которому через месяц будет 21, и Яремчук, которому 21 исполнилось в ноябре. Когда матч с Олимпиком надо было спасать, Сергей Ребров испытал их в паре.


 

Источник — ТСН

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