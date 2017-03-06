На этой неделе Динамо покинули сразу двое нападающих, которые появлялись в основе в первой части сезона. Гладкий до конца сезона стал игроком Карпат, а лучший бомбардир чемпионата, Мораес, поехал в Китай. Без Мораеса и Гладкого выбор Реброва на позиции форварда значительно сократился. В нападении Динамо остаются Беседин, которому через месяц будет 21, и Яремчук, которому 21 исполнилось в ноябре. Когда матч с Олимпиком надо было спасать, Сергей Ребров испытал их в паре.
Источник — ТСН
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