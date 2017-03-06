Вячеслав ШАРПАР: «Проиграли матч в первом тайме»

Автор единственного гола «Ворсклы» в игре с «Зарей» Вячеслав Шарпар хотя и выглядел очень расстроенным после матча, все же коротко рассказал об игре ...

«Я считаю, что мы проиграли в первом тайме. В причинах нужно разбираться. Будем продолжать нашу борьбу за шестерку, пока будут оставаться хотя бы теоретические шансы. Тренеры настраивали нас только на то, чтобы завоевать три очка, играть максимально агрессивно впереди. Видите, не удалось выполнить установку. Во втором тайме уже некуда было деваться. Искали счастья в атаке. Не хватило немного мастерства при завершении атак. Тренерский штаб после игры нам сказал, что в актив можем записать только второй тайм, а что случилось в первом, будем разбираться в деталях во время просмотра», - заключил игрок, который зимой пополнил ряды полтавской команды.