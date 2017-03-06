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Контракт Хачериди с Динамо рассчитан до июля 2018 года

Эксперты разобрали конфликт Сергея Реброва и Евгения Хачериди

  • 06.03.2017 08:40
  • 541 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди

Профутбол анализирует ситуацию в киевском Динамо - еще недавно один из лучших украинских защитников Евгений Хачериди не попадает в заявки на матчи Премьер-лиги. Комментарии тренера, президента клуба и коллег Евгения, а также мнения экспертов - в материале Профутбола.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    torgrim
    online
      torgrim, 06.03.2017 09:15
    0
    Женя пошел поперек борозды, ему - доп....ды, и Реброву - доп....ды!
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    rux_IF
    online
      rux_IF, 06.03.2017 09:20
    0
    Шевченко: Хачеріді щоб попасти в Збірну, потрібно грати у своємуКлубі
    Так ти в Збірну покличеш половинуГравців, які не мають постійної ігровоїПрактики в своїхКомандах
    Подивимся чи будуть викликані (не граючий в своїхКлубах, наприклад Караваєв, Зінченко,Коноплянка і так дальше по списку.)
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