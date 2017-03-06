Профутбол анализирует ситуацию в киевском Динамо - еще недавно один из лучших украинских защитников Евгений Хачериди не попадает в заявки на матчи Премьер-лиги. Комментарии тренера, президента клуба и коллег Евгения, а также мнения экспертов - в материале Профутбола.
Источник — ТСН
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Так ти в Збірну покличеш половинуГравців, які не мають постійної ігровоїПрактики в своїхКомандах
Подивимся чи будуть викликані (не граючий в своїхКлубах, наприклад Караваєв, Зінченко,Коноплянка і так дальше по списку.)
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