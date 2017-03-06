Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рустам ХУДЖАМОВ: «Не ставим войну на первое место»

Представители «Ильичевца» рассказали о ситуации в клубе

  • 06.03.2017 08:28
  • 343 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Рустам Худжамов
© Sport.ua. Рустам Худжамов
Спортивный директор «Ильичевца» Евгений Канана и футболист команды Кирилл Сидоренко подчеркнули организационные моменты, которые могут помочь команде вернуться в элиту украинского футбола:
 
Евгений Канана:
 
- Мы работаем с молодыми игроками. Когда мы взяли ребят 17-18 лет – никто их не знал. Сейчас они все на слуху: Будковский, Чайковский, Юрченко, Ордец, Бутко, Шевченко и другие.
 
Кирилл Сидоренко, игрок команды, также отметил важность стабильного финансового положения:
 
- Зарплата в клубе платится день в день – это самое главное. В нашей стране, наверное, это ключевой фактор.
 
Кроме того, вратарь «Ильичевца» Рустам Худжамов и главный тренер Александр Севидов рассказали, почему футболистам в Мариуполе ничего не угрожает.
 
Рустам Худжамов:
 
- Мы здесь не ставим войну на первое место. Слава Богу, у нас есть хорошие защитники, которые нас охраняют. Поэтому я более-менее спокоен.
 
Александр Севидов:
 
- В новостях постоянно звучит «мариупольское направление», и все думают, что в Мариуполе идут уличные бои. Хотя мы от военных действий, на самом деле, достаточно далеко.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.