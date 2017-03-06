Рустам ХУДЖАМОВ: «Не ставим войну на первое место»

Спортивный директор «Ильичевца» Евгений Канана и футболист команды Кирилл Сидоренко подчеркнули организационные моменты, которые могут помочь команде вернуться в элиту украинского футбола:

Евгений Канана:

- Мы работаем с молодыми игроками. Когда мы взяли ребят 17-18 лет – никто их не знал. Сейчас они все на слуху: Будковский, Чайковский, Юрченко, Ордец, Бутко, Шевченко и другие.

Кирилл Сидоренко, игрок команды, также отметил важность стабильного финансового положения:

- Зарплата в клубе платится день в день – это самое главное. В нашей стране, наверное, это ключевой фактор.

Кроме того, вратарь «Ильичевца» Рустам Худжамов и главный тренер Александр Севидов рассказали, почему футболистам в Мариуполе ничего не угрожает.

Рустам Худжамов:

- Мы здесь не ставим войну на первое место. Слава Богу, у нас есть хорошие защитники, которые нас охраняют. Поэтому я более-менее спокоен.

Александр Севидов:

- В новостях постоянно звучит «мариупольское направление», и все думают, что в Мариуполе идут уличные бои. Хотя мы от военных действий, на самом деле, достаточно далеко.