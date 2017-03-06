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Роман ДЕБЕЛКО: «Долго шли к этой победе»

Форвард «Стали» - о победе над «Звездой»

  • 06.03.2017 08:06
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Метки
ФК Сталь. Роман Дебелко
© ФК Сталь. Роман Дебелко
Нападающий футбольного клуба «Сталь» Роман Дебелко прокомментировал долгожданную победу над кропивницкой «Звездой».
 
- Очень долго шли к этой победе, невероятно рады, что выиграли. Теперь вся команда в приподнятом настроении. В таком ключе будем готовиться к следующей игре.
 

Источник — ТК Футбол

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