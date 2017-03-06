Роман ДЕБЕЛКО: «Долго шли к этой победе»

Нападающий футбольного клуба «Сталь» Роман Дебелко прокомментировал долгожданную победу над кропивницкой «Звездой».
- Очень долго шли к этой победе, невероятно рады, что выиграли. Теперь вся команда в приподнятом настроении. В таком ключе будем готовиться к следующей игре.
Источник — ТК Футбол
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