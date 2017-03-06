БЕРНАРД: «Луческу не давал играть мне с Тайсоном одновременно»

....по 12 бальной шкале...!

Что он курит?

Могли б положить глаз на того ж Яго Аспаса але ніхто з хороших гравців в Україну вже не піде чере...

Согласен с Палкиным. Все бы так тоже говорили эсли бы удача не отвернулась от Шахты на 90 минуте ...

Ну, если учесть кочующий образ жизни, чужой стадион и сопутствующие неудобства... Другие, вон, во...