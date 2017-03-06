БЕРНАРД: «Луческу не давал играть мне с Тайсоном одновременно»

Бразильский хавбек «Шахтера» Бернард подвел итог матча против «Волыни».
– Нам важно побеждать в каждой игре. Все понимают, насколько важен каждый поединок. Настраиваемся на любой матч и ожидаем от него только победы. На поле с Тайсоном мы прекрасно понимаем друг друга. К сожалению, раньше Мистер Луческу не совсем давал возможность играть нам обоим одновременно, он выбирал лишь кого-то одного. Но сейчас, слава Богу, такой шанс есть. Вместе с Тайсоном мы полностью отдаемся работе, как в матчах, так и на тренировках. Победу посвящаем нашему тренеру, у которого сегодня день рождения. Паулу Фонсека – это тот человек, который заслуживает многого. Думаю, наши результаты показательны. Посмотрите, как работает «Шахтер» после того, как он пришел в команду, как мы выступали в Лиге Европы. Но это футбол, такое бывает, мы не можем выигрывать абсолютно все матчи. Отрыв в 13 очков тоже говорит сам за себя.
Источник — ФК Шахтер
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