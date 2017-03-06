Тамаш КАДАР: «Очень рад дебюту в Динамо»

Новичок «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о своем дебютном матче в футболке киевского клуба.

- Очень рад дебюту в «Динамо». Не скрываю, что тяжело адаптироваться, так как в коллективе очень немногие знают английский. Конечно, мне будет трудно выучить русский либо украинский, но я все же попытаюсь. Общение является очень важным для меня.

В перерыве матча (с Олимпиком – ред.) у всех ребят горели глаза, мы чувствовали, что сможем забить. Очень тяжело играть с командами, у которых в защите 9-10 игроков.

Свой комментарий об игре дал также лидер столичного клуба Андрей Ярмоленко.

- Тренер увидел, что со мной играет плотно левый защитник, и попросил больше уходить в середину поля, чтобы как-то разнообразить наши действия в атаке. Тяжело играть с «Олимпиком», но самое главное, что удалось забить мяч. Мы выкладывались на полную до финального свистка.