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Тамаш КАДАР: «Очень рад дебюту в Динамо»

Защитник киевского «Динамо» - о матче против «Олимпика» (1:0)

  • 06.03.2017 07:27
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Метки
ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар
Новичок «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о своем дебютном матче в футболке киевского клуба.
 
- Очень рад дебюту в «Динамо». Не скрываю, что тяжело адаптироваться, так как в коллективе очень немногие знают английский. Конечно, мне будет трудно выучить русский либо украинский, но я все же попытаюсь. Общение является очень важным для меня.
 
В перерыве матча (с Олимпиком – ред.) у всех ребят горели глаза, мы чувствовали, что сможем забить. Очень тяжело играть с командами, у которых в защите 9-10 игроков.
 
Свой комментарий об игре дал также лидер столичного клуба Андрей Ярмоленко.
 
- Тренер увидел, что со мной играет плотно левый защитник, и попросил больше уходить в середину поля, чтобы как-то разнообразить наши действия в атаке. Тяжело играть с «Олимпиком», но самое главное, что удалось забить мяч. Мы выкладывались на полную  до финального свистка.
 

Источник — ТК Футбол

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