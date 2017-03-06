Виктор КОВАЛЕНКО: «Пока все матчи складываются тяжело»

После матча чемпионата Украины против «Волыни» с прессой пообщался хавбек донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко.
– Всегда приятно побеждать в день рождения главного тренера. Пока все матчи складываются тяжело. Против нас, как правило, действуют закрыто, от обороны, что создает определенные трудности. У наших ворот «Волынь» рассчитывала либо выиграть борьбу на втором этаже и подобрать мяч, либо провести контратаку. Мы же имели много голевых шансов. Не знаю, с чем это связано, но последние три поединка вратарь соперника становится чуть ли не лучшим футболистом встречи. Нам нужно продолжать работать над своими моментами. Сегодня удалось реализовать один: мяч передо мной немного подпрыгнул, но хорошо, что в итоге он оказался в воротах. Неважно, кто забивает, главное, что мы побеждаем! Хотим выиграть все остальные матчи и стать чемпионами.
Источник — ФК Шахтер
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