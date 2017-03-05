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Дубль Иммобиле принес Лацио победу над Болоньей

27-летний форвард забил по голу в каждом из таймов

  • 05.03.2017 23:54
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gazzetta.it
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Чемпионат Италии. 27-й тур

«Болонья» – Лацио» – 0:2
Голы: 0:1 – 9 Иммобиле, 0:2 – 74 Иммобиле.

«Болонья» – Миранте, Иконому, Хеландер, Масина (Крейчи, 77), Майетта, Джемаили, Надь, Верди (Дестро, 62), Вивиани (Пульгар, 76), Крафт, Петкович.
«Лацио» – Стракоша, де Врей, Раду, Баста, Худт, Милинкович-Савич (Уоллес, 81), Биглия (Мурджиа, 54), Фелипе Андерсон (Кейта, 68), Пароло, Лулич, Иммобиле.

Предупреждения: Майетта (64), Кейта (72), Джемаили (72).

Источник — Sport.ua

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