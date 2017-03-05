Дубль Иммобиле принес Лацио победу над Болоньей

Чемпионат Италии. 27-й тур
«Болонья» – Лацио» – 0:2
Голы: 0:1 – 9 Иммобиле, 0:2 – 74 Иммобиле.
«Болонья» – Миранте, Иконому, Хеландер, Масина (Крейчи, 77), Майетта, Джемаили, Надь, Верди (Дестро, 62), Вивиани (Пульгар, 76), Крафт, Петкович.
«Лацио» – Стракоша, де Врей, Раду, Баста, Худт, Милинкович-Савич (Уоллес, 81), Биглия (Мурджиа, 54), Фелипе Андерсон (Кейта, 68), Пароло, Лулич, Иммобиле.
Предупреждения: Майетта (64), Кейта (72), Джемаили (72).
Источник — Sport.ua
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