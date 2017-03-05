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Владимир ДИКИЙ: «Класс футболистов «Шахтера» сделал свое дело»

«Волынь» – «Шахтер» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция тренера лучан

  • 05.03.2017 23:52
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www.shakhtar.com, Владимир Дикий
© www.shakhtar.com, Владимир Дикий

Тренер «Волыни» Владимир Дикий:

– Думаю, болельщики должны быть довольны. Хочу поблагодарить их за то, что пришли на стадион. Хотелось бы, чтобы они приходили не только на «Шахтер», но и на другие поединки. Что касается установки на матч, то просили подопечных не садиться глубоко назад, встречать соперника в середине поля, ведь мастерство игроков и скорость работы с мячом у «горняков» выше, чем у наших ребят. Класс футболистов «Шахтера» сделал свое дело. Они загнали нас в свою штрафную площадку, и мы пропустили. Да, ошибки есть и будут, потому что ребята у нас молодые. Но будем работать, чтобы этих оплошностей было меньше. Вы сами прекрасно знаете, какая у нас ситуация. Нам нельзя заявлять новых игроков до конца чемпионата, есть травмированные. Непонятная красная карточка была у Диденко. Думал, ее отменят, так как никакой симуляции тогда не было. А ведь сегодня он мог нам пригодиться. Впрочем, имеем то, что есть. 
 
– Со стороны футболистов «Волыни» была хорошая самоотдача. Можно ли рассчитывать на такую же в следующем матче, с «Карпатами»?
– Будем настраивать игроков. Эту неделю они серьезно поработали, переживали разгромное поражение от «Александрии». Мы в свою очередь старались вывести их из этого психологического состояния. В какой-то мере это сработало, и ребята показали характер, проявили бойцовские качества, но пока не хватает мастерства. Посмотрите, у нас одна молодежь, восемь наших воспитанников. При серьезном отношении к делу они могут вырасти в хороших футболистов. Да, у них есть ошибки, но они должны через них пройти. Будем готовить, чтобы они еще лучше сыграли во Львове и добились положительного результата.

Источник — ФК Шахтер

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