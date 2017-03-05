Судьбу Атлетика и Малаги решил пенальти

Чемпионат Испании. 26-й тур
«Атлетик» – «Малага» – 1:0
Гол: 1:0 – 72, пенальти Рауль Гарсия.
«Атлетик» – Ирайсос, Йерай Альварес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Рауль Гарсия, Беньят, Иньяки Уильямс (Боведа, 77), Сусаета (Саборит, 86), Муниаин (Вильялибре, 62), Сан Хосе.
«Малага» – Камени, Демичелис, Эрнандес, Росалес, Льоренте, Кеко (Эн-Несири, 79), Хуан Карлос, Форнальс, Камачо (Сандро Рамирес, 86), Хони Родригес (Чори Кастро, 73), Шарлес.
Предупреждения: Беньят (48), Форнальс (67), Хуан Карлос (74), Камачо (80), Рауль Гарсия (90), Шарлес (90), Саборит (90).
Источник — Sport.ua
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