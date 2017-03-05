Судьбу Атлетика и Малаги решил пенальти

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Карпаты во Львове минимально побеждают Александрию 23:53 — Brian10 По игре Карпаты больше наиграли на ЛЕ нежели Александрия.

Сергей ПАЛКИН: «Шахтеру нужно ставить пятерку за еврокубковый сезон» 23:51 — Footbolboy Здесь читать, здесь не читать, а здесь селедку заворачивали. А как же влет от не самых сильных со... 23:37 — dovbush31 шахтар має непогану організовану гру хороша середина поля і фланги хороші оборонці невисвтачає хо... 23:37 — vipfishman Не,все таки Палка отличный клоун...Бомжам повезло ним - хоть и обгадятся ...

БРЫНЗАК: «Семеренко и Пидгрушная завершат выступление на Кубке мира» 23:44 — euro2012_za_2012euro Насчет биатлонисток :6 было в обойме - 2 (залечивать болячки: Пидгрушная и в очередной раз Семер... 23:36 — euro2012_za_2012euro Брынзак вообще берега попутал !Время за которое прошли сегодня свои этапы в Корее:Прима 17:45 (1...