Сергей ПАЛКИН: «Шахтеру нужно ставить пятерку за еврокубковый сезон»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил выступление «горняков» в еврокубках.

«Если полностью рассматривать выступление «Шахтера» в еврокубках, то тут однозначно нужно ставить «5», потому что, на самом деле, ребята выглядели хорошо, показывали зрелищный футбол. Ни одного матча не проиграли и стали лучшей командой группового этапа. Вопросов нет.

Но в футболе мелочей не бывает. Если «Сельте» и дальше так будет фартить, она и до финала дойдет. Что касается матча, если б не рефери – мы бы прошли дальше. К сожалению, он допустил ошибку, которая уже была признана всеми экспертами. Если вам на 90-ой минуте дают пенальти, это психологически большое давление и подрыв командного духа.

Упрекнуть ребят в том, что они где-то недоработали, у меня язык не поворачивается. Надо этот результат принять как должное и готовиться к следующему сезону. Выигрывать чемпионат, выигрывать Кубок… Вот наши задачи до конца сезона», - сказал Палкин.