Сергей ПАЛКИН: «Шахтеру нужно ставить пятерку за еврокубковый сезон»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил выступление «горняков» в еврокубках.
«Если полностью рассматривать выступление «Шахтера» в еврокубках, то тут однозначно нужно ставить «5», потому что, на самом деле, ребята выглядели хорошо, показывали зрелищный футбол. Ни одного матча не проиграли и стали лучшей командой группового этапа. Вопросов нет.
Но в футболе мелочей не бывает. Если «Сельте» и дальше так будет фартить, она и до финала дойдет. Что касается матча, если б не рефери – мы бы прошли дальше. К сожалению, он допустил ошибку, которая уже была признана всеми экспертами. Если вам на 90-ой минуте дают пенальти, это психологически большое давление и подрыв командного духа.
Упрекнуть ребят в том, что они где-то недоработали, у меня язык не поворачивается. Надо этот результат принять как должное и готовиться к следующему сезону. Выигрывать чемпионат, выигрывать Кубок… Вот наши задачи до конца сезона», - сказал Палкин.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Ни одного матча не проиграли и стали лучшей командой группового этапа" - это на что-то положительно влияет? Последующие события показали, шо нет.
Похоже шо Шахтер не претендует на больше, чем групповой этап ЛЕ. Тада пять.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.