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Сергей ПАЛКИН: «Шахтеру нужно ставить пятерку за еврокубковый сезон»

Гендиректор «Шахтера» оценил выступление «оранжево-черных» в Лиге Европы

  • 05.03.2017 22:42
  • 670 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил выступление «горняков» в еврокубках.

«Если полностью рассматривать выступление «Шахтера» в еврокубках, то тут однозначно нужно ставить «5», потому что, на самом деле, ребята выглядели хорошо, показывали зрелищный футбол. Ни одного матча не проиграли и стали лучшей командой группового этапа. Вопросов нет.

Но в футболе мелочей не бывает. Если «Сельте» и дальше так будет фартить, она и до финала дойдет. Что касается матча, если б не рефери – мы бы прошли дальше. К сожалению, он допустил ошибку, которая уже была признана всеми экспертами. Если вам на 90-ой минуте дают пенальти, это психологически большое давление и подрыв командного духа.

Упрекнуть ребят в том, что они где-то недоработали, у меня язык не поворачивается. Надо этот результат принять как должное и готовиться к следующему сезону. Выигрывать чемпионат, выигрывать Кубок… Вот наши задачи до конца сезона», - сказал Палкин.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    CHEPEL7
      CHEPEL7, 05.03.2017 22:52
    +12
    Какая пятерка?? Даже сами игроки говорят, что тяжело перенесли два влета от Янг-бойза и Сельты.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 05.03.2017 23:17
    +3
    Якщо по 12-бальній системі, то я з гендиром погоджуюсь... Але до чого тут, як команда виглядала? Головне - результат! ... а результат свідчить, що в ЛЧ Шахтарю зі своєю "гарною" грою в цьому сезоні нічого було робити, а в ЛЄ запалу вистачило лише на дворові команди групової стадії... Чекаєм наступного євросезону!
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    Vitaliy_yatsenko
      Vitaliy_yatsenko, 05.03.2017 23:23
    +5
    В групі виступили дійсно гарно, набрали максимум очок. А от у матчах на вибування провалили все що можна, що в ЛЧ, що в ЛЄ. Тому вважаю виступ провальним.
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 05.03.2017 23:37
    +1
    Не,все таки Палка отличный клоун...Бомжам повезло ним - хоть и обгадятся по полной программе в еврокубках, но рыжий зато людей повеселит ...Янг Бойз фореве ))))
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    dovbush31
      dovbush31, 05.03.2017 23:37
    -2
    шахтар має непогану організовану гру хороша середина поля і фланги хороші оборонці невисвтачає хорошого нападаючого. От нема в них хорошого нападника бо Бланко-Лешук і Ферейра нападники слабенькі. Шахтарю з їх грою потрібен швидкісний і еластичний нападаючий, а не неповоротливі дуболоми
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    Footballboy
      Footballboy, 05.03.2017 23:51
    +1
    Здесь читать, здесь не читать, а здесь селедку заворачивали. А как же влет от не самых сильных соперников, не обращаем внимание??? А то, что не забили ни одного мяча играя дома?
    "Ни одного матча не проиграли и стали лучшей командой группового этапа" - это на что-то положительно влияет? Последующие события показали, шо нет.
    Похоже шо Шахтер не претендует на больше, чем групповой этап ЛЕ. Тада пять.
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