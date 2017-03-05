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ПАОК обыграл Олимпиакос, Шахов забил гол

Украинский полузащитник открыл счет в поединке

  • 05.03.2017 22:34
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paokfc.gr. Евгений Шахов
© paokfc.gr. Евгений Шахов

Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов поучаствовал в победе своей команды над лидером чемпионата Греции – «Олимпиакосом».

На 53-й минуте матча Шахов оказался самым расторопным в штрафной площади соперников и, сыграв на добивание, открыл счет в матче. Спустя семь минут Прийович удвоил преимущество команды из Салоников, установив  финальный счет в поединке.

После 23 туров ПАОК идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от лидера на 8 очков.

Источник — Sport.ua

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