Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов поучаствовал в победе своей команды над лидером чемпионата Греции – «Олимпиакосом».
На 53-й минуте матча Шахов оказался самым расторопным в штрафной площади соперников и, сыграв на добивание, открыл счет в матче. Спустя семь минут Прийович удвоил преимущество команды из Салоников, установив финальный счет в поединке.
После 23 туров ПАОК идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от лидера на 8 очков.
Евгений Шахов забил Олимпиакосу, а его ПАОК победил лидера чемпионата 2:0! pic.twitter.com/i59csRyse1— SportArena (@sportarenacom) 5 березня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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