Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов поучаствовал в победе своей команды над лидером чемпионата Греции – «Олимпиакосом».

На 53-й минуте матча Шахов оказался самым расторопным в штрафной площади соперников и, сыграв на добивание, открыл счет в матче. Спустя семь минут Прийович удвоил преимущество команды из Салоников, установив финальный счет в поединке.

После 23 туров ПАОК идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от лидера на 8 очков.