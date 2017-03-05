Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
20-й тур
Волынь
0:1
Шахтер Д
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Волынь — Шахтер — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Волынь» — «Шахтер»

  • 05.03.2017 22:06
  • 365 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. «Волынь» — «Шахтер»
© ФК Шахтер. «Волынь» — «Шахтер»

В поединке 20-го тура чемпионата Украины «Волынь» — «Шахтер» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.