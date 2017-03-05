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20-й тур
Сталь Каменское
3:0
Звезда
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь — Звезда — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Сталь» — «Звезда»

  • 05.03.2017 22:02
  • 194 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Украины «Сталь» — «Звезда» разгромную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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