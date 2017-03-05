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Лас-Пальмас разбил Осасуну во втором тайме

За последние 20 минут команда из Памплоны пропустила 3 гола

  • 05.03.2017 21:44
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Метки
ФК Лас-Пальмас
© ФК Лас-Пальмас

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Лас-Пальмас» – «Осасуна» – 5:2
Голы: 1:0 – 7 Хесе, 1:1 – 31 Кодро, 1:2 – 37 Кодро, 2:2 – 55 Ливая, 3:2 – 70, автогол Гарсия, 4:2 – 76 Меса, 5:2 – 87 Хесе.

«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос (Гарсия Сантана, 83), Кастельяно, Симон, Бигас, Ливая (Халилович, 73), Гомес, Домингес (Боатенг, 68), Виера, Хесе, Меса.
«Осасуна» – Сиригу, Гарсия Субирия, Гарсия, Фуэнтес, Санхурхо, Лоэ, Мерида, Олавиде (Беренгер, 59; Торрес, 69), де ла Куэвас (Леон, 73), Ромеро, Кодро.

Предупреждения: Гарсия Субирия (11), Ливая (18), Боатенг (19), Меса (22), Кастельяно (43), Кодро (63), Мерида (75), Лоэ (82).

Источник — Sport.ua

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