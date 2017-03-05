Герта минимально уступила Гамбургу

Чемпионат Германии. 23-й тур
«Гамбург» – «Герта» – 1:0
Гол: 1:0 – 77 Экдаль.
«Гамбург» – Адлер, Пападопулос, Остжолек, Дикмайер, Юнг, Экдаль, Уолас (Сакаи, 73), Холтби (Костич, 57), Мюллер, Хунт (Грегорич, 89), Вуд.
«Герта» – Ярстейн, Лангкамп, Штарк (Дуда, 52), Платтенхардт, Брукс, Шелбред, Харагути (Эссвайн, 84), Дарида, Пекарик, Калу, Ибишевич.
Предупреждения: Штарк (41), Пападопулос (55), Дарида (64).
Источник — Sport.ua
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