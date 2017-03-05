Герта минимально уступила Гамбургу

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Непростая победа в День рождения Фонсеки: Шахтер обыгрывает Волынь 22:46 — polesse2016 Отскочили, лучанам респект! С такой игрой хотели ЛЕ выиграть 22:24 — zport Донецкие кричат о том, что Динамо плохо играет. А сами что показали?? Вылетели с ЛЕ и еле-еле выи...