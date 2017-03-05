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27-й тур
Сандерленд
0:2
Ман Сити
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сандерленд — Манчестер Сити — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Сандерленд» — «Манчестер Сити»

  • 05.03.2017 21:58
  • 125 просмотров
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В поединке 27-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Сити» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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