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Манчестер Сити переиграл Сандерленд

Голами отличились Серхио Агуэро и Лерой Сане

  • 05.03.2017 20:14
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Чемпионат Англии. 27-й тур

«Сандерленд» – «Манчестер Сити» – 0:2
Голы: 0:1 – 42 Агуэро, 0:2 – 59 Сане.

«Сандерленд»  – Пикфорд, О′Ши, Овьедо, Джонс, Коне, Янузай (Хазри, 82), Ндонг, Ларссон, Гибсон (Родуэлл, 69), Борини, Дефо.
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Стоунз, Клиши, Санья, Коларов, Сильва, Туре (де Брюйне, 78), Стерлинг (Нолито, 82), Фернандиньо, Сане (Делф, 89), Агуэро.

Предупреждение: О′Ши (32).

Источник — Sport.ua

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