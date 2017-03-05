Манчестер Сити переиграл Сандерленд

Чемпионат Англии. 27-й тур
«Сандерленд» – «Манчестер Сити» – 0:2
Голы : 0:1 – 42 Агуэро, 0:2 – 59 Сане.
«Сандерленд» – Пикфорд, О′Ши, Овьедо, Джонс, Коне, Янузай (Хазри, 82), Ндонг, Ларссон, Гибсон (Родуэлл, 69), Борини, Дефо.
«Манчестер Сити» – Кабальер о, Стоунз, Клиши, Санья, Коларов, Сильва, Туре (де Брюйне, 78), Стерлинг (Нолито, 82), Фернандиньо, Сане (Делф, 89), Агуэро.
Предупреждение: О′Ши (32).
Источник — Sport.ua
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