Красавчик....я верю в него

Как игра? А то нет возможности глянуть ..

Что интересно, этот тур и наших соседей прошел в абсолютно одинаковом ключе. Если вчерашние матчи...

Мда аутсайдеру еле забить один несчастный гол при купленном судье - вот оно ДНО - донецкий неопоз...

количеством задротов заминусуем))