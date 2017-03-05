Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
20-й тур
Ворскла
1:2
Заря
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Заря — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ворскла» — «Заря»

  • 05.03.2017 19:46
  • 828 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ворскла. «Ворскла» — «Заря»
© ФК Ворскла. «Ворскла» — «Заря»

В поединке 20-го тура чемпионата Украины «Ворскла» — «Заря» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    euroandroid
      euroandroid, 05.03.2017 21:01
    0
    Пеналь для Ворсклы вообще левый!!!На хрен нужно такое количество слепых судей?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.