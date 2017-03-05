Артем БЕСЕДИН: «Гол Олимпику стал самым важным в карьере»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин поделился эмоциями после матча с «Олимпиком» (1:0).

— Артем, мяч, забитый Олимпику, стал самым эффектным в твоей карьере?

— Скорее самым важным, поскольку это взятие ворот помогло Динамо вырвать победу у оппонента. А вообще трудно вскрывать оборону, когда у противника 10 футболистов находятся за линией мяча. Поэтому в первом тайме голевых моментов как таковых и не было. Но в перерыве наши тренеры внесли соответствующие коррективы, и это принесло-таки максимальный результат.

— О чем просил вас Сергей Ребров?

— Наставник сказал полузащитникам открываться за спину защитникам, тем самым уводя их за собой и давая Ярмоленко, который часто смещался в центр, больше пространства для развития атак. Ну и акцентировал наше внимание на коллективных действиях. Я рад, что такая работа принесла Динамо три очка. Верю, что в дальнейших матчах благодаря стартовым победам мы будем только набирать кондиции, и в психологическом плане уже будет полегче.

— Выход на замену Яремчука облегчил тебе работу?

— Конечно. Во-первых, в штрафной площади соперника стало на одного нашего футболиста больше, а во-вторых, с его ростом увеличилась возможностей выигрывать верховую борьбу.

— На поединке присутствовал Андрей Шевченко. После игры он заходил к вам в раздевалку?

— Да. Поздравил с победой, всем пожал руки и пообщался с Сергеем Станиславовичем.

— Надеешься, что твоя результативность поможет попасть в национальную команду?

— Нападающий должен забивать, и если у него получается, то это прибавляет уверенности, поэтому я очень хотел бы помочь своей сборной.