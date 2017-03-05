Непростая победа в День рождения Фонсеки: Шахтер обыгрывает Волынь

Поединок против «Волыни» лидер УПЛ «Шахтер» проводил в день рождения своего нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки, у которого перед стартовым свистком было отличное настроение. Игра против команды из второй половины турнирной таблицы не предвещала больших волнений и трудностей.

Стартовые минуты ничем примечательным отмечены не были. Команды вели позиционную борьбу в середине поля. Хозяева демонстрировали хорошую самоотдачу, гости пока лишь взрывались эпизодами, но на полную катушку не включались. Киевский арбитр Березка позволил футболистам бороться жестко, так что синяков и ссадин участники игры сходу получили достаточно. Отдельно стоит отметить активность Тайсона и Бернарда.

На 16-й минуте после углового фаворит забил, но счет остался прежним. Лучане забыли в центре штрафной Кучера, после его удара мяч попал в штангу, а добивавший Тайсон оказался в положении «вне игры». Даже спорить не стал, и повода нет. Момент стал отмашкой, после которой «горняки» стали прибавлять в темпе и нагнетать давление. «Крестоносцы» все чаще стали попадать во временной цейтнот, когда ошибка следует потому, что ты неверно оцениваешь ситуацию, но ведь держались.

Лучшим сдерживающим фактором были редкие вылазки к чужим воротам. Пятов в игру не вступал, но партнерам приходилось быть начеку и оттягиваться назад. На исходе получаса игры «Волынь» заработала два угловых кряду, что моментом оживило трибуны. Теперь от «Шахтера» можно было ждать всплеска, но игра имела прежние характеристики. «Волынь», несмотря на молодость большинства игроков, оборонялась безошибочно, отсюда и стойкость начального счета.

Перед перерывом Петров едва не обокрал Пятова в пределах штрафной, вот это был бы сюжетный поворот, а момент запомнился и без завершающего удара.

Показалось, что второй тайм «Шахтер» начал с совсем другим настроем, следовательно, и скорости подросли, а в организации атак активно участвовали и центральные защитники. Первый острый удар оказался на счету Срна, но голкипер после рикошета о газон достал мяч из верхнего угла. По прошествии десяти минут начал нервничать и именинник Паулу Фонсека. С ведением игры все было неплохо, а вот результат не удовлетворял точно.

Очередной голевой шанс не реализовал Бланко-Лещук, когда тонко перебрасывал мяч над голкипером, но тот успел сделать шаги назад и спас свою команду. При таком давлении лучане пользовались каждой паузой, чтобы перевести дыхание и выстроиться. Аргентинец снова оказался на убойной позиции, и не сумел переиграть брошенного на растерзание партнерами Недилько. В следующей атаке «Шахтер» своего таки добился. После возвратного прострела Тайсона пусть и не очень эстетично Коваленко таки сумел протолкнуть мяч в дальний угол.

Для «Волыни» при сегодняшних реалиях украинской лиги это был игровой тупик. Следовало прибавлять, раскрываться и атаковать, но такие действия могли привести к еще одному или нескольким пропущенным голам. Несколько выходов в контратаку захлебнулись из-за отвратительного последнего паса.

«Шахтер» не стал напрягать мышцы, чтобы забить здесь и сейчас, хотя вперед «горняки» бежали с прежним желанием. Бернард забил, но, как и Тайсон в первом тайме, из офсайда. На последних минутах «оранжево-черные» только атаковали, таким надежным образом обезопасив себя от любой случайности.

Сергей СЕМЕНОВ

«Волынь» - «Шахтер» - 0:1 (0:0)

Виктор Коваленко, 66

«Волынь»: Виталий Недилько, Андрей Ляшенко (Дмитрий Задерецкий, '62), Александр Чепелюк (Миха Горопевшек, '68), Роман Никитюк, Сергей Логинов, Владислав Шаповал, Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Артем Дудик, Рэдван Мемешев, Сергей Петров

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Виктор Коваленко (Максим Малышев, '83), Ярослав Ракицкий, Тайсон (Алан Патрик, '90), Бернард, Дарио Срна, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос (Александр Зубков, '90+4), Густаво Бланко-Лещук

Андрей Ляшенко, 32. Владислав Шаповал, 37. - Ярослав Ракицкий, 71.



Арбитр: Сергей Березка (Киевская обл.)



Удары (в створ): 1 (0) - 16 (8)

Угловые: 4 - 14

Оффсайды: 0 - 4.



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Оценка поля: 4.



ВОЛЫНЬ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные сверены с официальными.