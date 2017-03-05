Атлетико обыграл Валенсию, Гризманн сделал дубль

Чемпионат Испании. 26-й тур
«Атлетико – «Валенсия» – 3:0
Голы: 1:0 – 10 Гризманн, 2:0 – 48 Гамейро, 3:0 – 83 Гризманн.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Феррейра Карраско (Парти, 77), Сауль, Гризманн (Корреа, 85), Гамейро (Гайтан, 71).
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Солер, Перес (Баккали, 67), Парехо, Орельяна, Мунир (Санти Мина, 67), Дзадза.
Предупреждения: Перес (20), Феррейра Карраско (30), Санти Мина (90).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.