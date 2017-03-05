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Атлетико обыграл Валенсию, Гризманн сделал дубль

Еще один гол в составе мадридского клуба записал на свой счет Гамейро

  • 05.03.2017 19:14
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tleticodemadrid.com. Кевин Гамейро
© tleticodemadrid.com. Кевин Гамейро

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Атлетико – «Валенсия» – 3:0
Голы: 1:0 – 10 Гризманн, 2:0 – 48 Гамейро, 3:0 – 83 Гризманн.

«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Феррейра Карраско (Парти, 77), Сауль, Гризманн (Корреа, 85), Гамейро (Гайтан, 71).
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Солер, Перес (Баккали, 67), Парехо, Орельяна, Мунир (Санти Мина, 67), Дзадза.

Предупреждения: Перес (20), Феррейра Карраско (30), Санти Мина (90).

Источник — Sport.ua

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