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20-й тур
Карпаты
1:0
Александрия
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Карпаты — Александрия — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Карпаты» — «Александрия»

  • 05.03.2017 19:13
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Метки
ФК Карпаты. «Карпаты» — «Александрия»
© ФК Карпаты. «Карпаты» — «Александрия»

В поединке 20-го тура чемпионата Украины «Динамо Киев» — «Олимпик» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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