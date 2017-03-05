Ювентус не смог переиграть Удинезе, Интер разгромил Кальяри

Чемпионат Италии. 27-й тур
«Удинезе – «Ювентус – 1:1
Голы: 1:0 – 37 Сапата, 1:1 – 60 Бонуччи.
«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Самир, Видмер, Фофана (Агеманг-Баду, 39), Хадльвредссон, Янкто, де Пауль (Анджелла, 76), Перица (Ридер Матос, 85), Сапата.
«Ювентус» – Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Кьеллини (Бенатия, 56), Хедира, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 72), Манджукич, Дибала (Ринкон, 87), Игуаин.
Предупреждения: Янкто (45), Хадльвредссон (65), Куадрадо (68), Пьяца (77).
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«Кальяри» – «Интер» – 1:5
Голы: 0:1 – 34 Перишич, 0:2 – 39 Банега, 1:2 – 42 Боррьелло, 1:3 – 47 Перишич, 1:4 – 67, пенальти Икарди, 1:5 – 88 Гальярдини.
«Кальяри» – Габриэл, Алвеш, Пизакане, Капуано, Исла, Барелла (Дессена, 78), Ди Дженнаро (Сау, 62), Жоао Педро, Ионицэ, Падоин, Боррьелло (Ибарбо, 78).
«Интер» – Ханданович, Миранда, Ансальди (Нагатомо, 88), Д`Амброзио, Кондогбиа, Банега (Жоау Мариу, 76), Медель, Кандрева, Гальярдини, Перишич (Эдер, 73), Икарди.
Предупреждения: Барелла (55), Ионицэ (72).
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«Торино» – «Палермо» – 3:1
Голы: 0:1 – 30 Рисполи, 1:1 – 73 Белотти, 2:1 – 76 Белотти, 3:1 – 81 Белотти.
«Торино» – Харт, Россеттини, Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Густафссон (Лопес, 61), Лукич, Базелли, Яго Фальке (Итурбе, 72), Бойе (Ляйич, 46), Белотти.
«Палермо» – Посавец, Чонек (Диаманти, 85), Алеэсами, Рисполи (Морганелла, 55), Анджелкович, Гацци, Чочев, Бруно Энрике, Шаллаи (Гонсалес, 64), Балог, Несторовски.
Предупреждения: Балог (27), Рисполи (33), Шаллаи (56).
Удаление: Балог (78).
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«Эмполи» – «Дженоа» – 0:2
Голы: 0:1 – 89 Нтчам, 0:2 – 90 Хильемарк.
«Эмполи» – Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини, Коста, Крунич, Эль-Хаджи, Эль-Каддури (Бюхель, 84), Кроче, Пуччарелли, Маккароне (Марилунго, 66).
«Дженоа» – Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Катальди (Кофи, 87), Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Ригони (Нтчам, 62), Пинилья, Симеоне.
Предупреждения: Ригони (18), Беллуши (36), Маккароне (63), Пинилья (75), Эль-Хаджи (79).
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«Кротоне» – «Сассуоло» – 0:0
«Кротоне» – Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини, Рози, Роден (Акости, 72), Капецци, Крисетиг, Стоян, Сими (Тротта, 59), Фальчинелли.
«Сассуоло» – Консильи, Ачерби, Делль`Орко, Гаццола, Пелузо, Данкан, Миссироли (Аквилани, 65), Берарди (Рагуза, 72), Маццителли, Политано, Матри (Йеммелло, 82).
Предупреждения: Рози (37), Чеккерини (63), Мартелла (66), Гаццола (73).
Источник — Sport.ua
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