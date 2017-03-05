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Тоттенхэм обыграл Эвертон в домашних стенах

Команды забили 5 голов, два из которых в компенсированное время второго тайма

  • 05.03.2017 17:53
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Чемпионат Англии. 27-й тур

«Тоттенхэм» – «Эвертон» – 3:2
Голы: 1:0 – 20 Кейн, 2:0 – 56 Кейн, 2:1 – 81 Лукаку, 3:1 – 90 Алли, 3:2 – 90 Валенсия.

«Тоттенхэм» – Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд, Дембеле (Уинкс, 78), Дайер, Эриксен (Сиссоко, 87), Ваньяма, Алли, Кейн (Янссен, 90).
«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Бейнс, Коулмэн, Фунес Мори, Бэрри (Маккарти, 64), Шнайдерлин, Баркли, Гуйе (Валенсия, 81), Дэвис (Миральяс, 64), Лукаку.

Предупреждения: Гуйе (29), Дембеле (76), Уильямс (90).

Источник — Sport.ua

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