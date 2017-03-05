Тоттенхэм обыграл Эвертон в домашних стенах

Ну шо, надеюсь увидеть такого же заряженного Месси и в среду. А не его блеклую тень, как это было...

Именно так. Но вот даунецкие обычно ничего не видят и не слышат - особенно такие как fredee. Для ...

не может.

Ворскла в еврокубки не хочет! или не может.

не було фола взагалі. Бонавентуре наступив на ногу Чижова і упав.