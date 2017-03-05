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Фрайбург на выезде одолел Айнтрахт

В составе гостей дублем отметился Флориан Нидерлехнер

  • 05.03.2017 18:30
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Чемпионат Германии. 23-й тур

«Айнтрахт Ф» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 1:0 – 11 Хргота, 1:1 – 25 Нидерлехнер, 1:2 – 59 Нидерлехнер.

«Айнтрахт Ф» – Градецки, Хектор, Таватха (Баркок, 65), Чендлер, Очипка, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Майер, 80), Блум, Ребич (Тарашай, 74), Хргота.
«Фрайбург» – Шволов, Кемпф, Гюнтер, Кюблер, Гульде, Хефлер (Абраши, 83), Шустер (Торрехон, 88), Хаберер, Франтц, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 85).

Предупреждения: Гачинович (37), Гюнтер (38), Очипка (75).

Источник — Sport.ua

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