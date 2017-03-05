Марко Ройс в марте не сыграет

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который вчера получил травму в матче с «Байером», пропустит несколько недель.

27-летний хавбек отправился в лазарет с травмой ребра и точно не сможет помочь команде в марте. Скорее всего, Ройс будет готов к выходу на поле в первых числах апреля.

Напомним, в среду, 8 марта, «Боруссии» предстоит ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «Бенфики». Первый поединок закончился минимальной победой португальского клуба.