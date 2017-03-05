Хамес РОДРИГЕС: «Хочу всегда играть в Реале»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выразил желание как можно дольше оставаться в стане «сливочных», несмотря на небольшое количество игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб команды.
«Когда мне предоставляют возможность, стараюсь показать себя как можно лучше. Я думаю только об этом. Хочу всегда играть в «Реале». Разумеется, в жизни и в футболе невозможно знать, что случится в будущем. Но я хочу остаться здесь», — сказал Хамес.
Источник — As.com
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