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Хамес РОДРИГЕС: «Хочу всегда играть в Реале»

Колумбиец не собирается покидать «королевский клуб»

  • 05.03.2017 16:56
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ФК Реал Мадрид. Хамес Родригес
© ФК Реал Мадрид. Хамес Родригес

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выразил желание как можно дольше оставаться в стане «сливочных», несмотря на небольшое количество игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб команды.

«Когда мне предоставляют возможность, стараюсь показать себя как можно лучше. Я думаю только об этом. Хочу всегда играть в «Реале». Разумеется, в жизни и в футболе невозможно знать, что случится в будущем. Но я хочу остаться здесь», — сказал Хамес.

Источник — As.com

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