Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Байер уволил главного тренера

Роджер Шмидт возглавлял команду из Леверкузена почти 3 года

  • 05.03.2017 16:42
  • 785 просмотров
  • 0 комментария
Метки
skysports.com. Роджер Шмидт
© skysports.com. Роджер Шмидт

Руководство «Байера» приняло решение распрощаться с главным тренером команды, Роджером Шмидтом. Решение было принято на совете акционеров клуба.

49-летний специалист возглавлял леверкузенский клуб с апреля 2014 года.

После 23-х туров Бундеслиги, «Байер» занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Источник — ФК Байер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.