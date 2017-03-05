Байер уволил главного тренера

Руководство «Байера» приняло решение распрощаться с главным тренером команды, Роджером Шмидтом. Решение было принято на совете акционеров клуба.
49-летний специалист возглавлял леверкузенский клуб с апреля 2014 года.
После 23-х туров Бундеслиги, «Байер» занимает девятую строчку турнирной таблицы.
Источник — ФК Байер
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