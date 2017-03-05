Аталанта и Фиорентина сыграли в безголевую ничью

Чемпионат Италии. 27-й тур
«Аталанта» – «Фиорентина» – 0:0
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Куртич (Мунье, 69), Фройлер, Спинаццола, Д'Алессандро (Грасси, 46), Гомес, Петанья (Палоски, 86).
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Санчес, Родригес, Астори, Кьеза (Бернардески, 72), Весино, Бадель, Тельо, Иличич (Оливера, 81), Валеро, Калинич (Эль-Бабакар, 90).
Предупреждения: Кьеза (31), Д'Алессандро (35), Иличич (50), Масьелло (52), Родригес (54), Астори (62).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.