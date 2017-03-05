Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Депортиво минимально одолело хихонский Спортинг

Единственный гол в матче на счету Педро Москеры

  • 05.03.2017 15:36
  • 65 просмотров
  • 0 комментария
Метки
marca.com
© marca.com

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Спортинг Хихон» – «Депортиво» – 0:1
Гол: 0:1 – 45 Москера.

«Спортинг Хихон» – Куэльяр, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра (Чоп, 75), Аморебьета, Гомес (Родригес, 14; Кастро, 66), Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги, Траоре.
«Депортиво» – Люкс, Луизинью (Джон, 85), Сидней, Аррибас, Хуанфран, Борхес, Москера, Чолак (Хиль, 57), Фажр, Наварро, Андоне (Хоселу, 66).

Предупреждения: Наварро (45), Аррибас (53), Москера (59), Хорхе Мере (71), Микель Весга (72), Луизинью (88), Канелья (88), Хиль (88).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.