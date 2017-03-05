Депортиво минимально одолело хихонский Спортинг

Чемпионат Испании. 26-й тур
«Спортинг Хихон» – «Депортиво» – 0:1
Гол : 0:1 – 45 Москера.
«Спортинг Хихон» – Куэльяр , Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра (Чоп, 75), Аморебьета, Гомес (Родригес, 14; Кастро, 66), Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги, Траоре.
«Депортиво» – Люкс, Луизинью (Джон, 85), Сидней, Аррибас, Хуанфран, Борхес, Москера, Чолак (Хиль, 57), Фажр, Наварро, Андоне (Хоселу, 66).
Предупреждения: Наварро (45), Аррибас (53), Москера (59), Хорхе Мере (71), Микель Весга (72), Луизинью (88), Канелья (88), Хиль (88).
Источник — Sport.ua
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