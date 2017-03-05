Юрий МАКСИМОВ: «В ближайшем будущем не вижу себя в украинском футболе»

Украинский тренер Юрий Максимов, который сейчас находится в Германии, рассказал о ситуации, в которой оказался Виктор Скрипник в «Вердере», а также поделился планами на будущее.



«У Скрипника контракт с «Вердером» остается в силе, и если Виктор примет предложение другой команды, то потеряет зарплату. На Западе футболисты и тренеры максимально защищены в правовом, финансовом плане.



А в нашей стране каждый выживает как может, многие сводят концы с концами... Говорю сейчас не о себе и даже не столько о футболе, а о жизни в целом.



Что касается моей карьеры: работу я ищу, но конкретных вариантов пока нет. В украинском клубе, сразу скажу, что в ближайшем будущем себя не вижу. Уровень футбола в нашей стране сильно упал», – сказал Максимов.