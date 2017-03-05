Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий МАКСИМОВ: «В ближайшем будущем не вижу себя в украинском футболе»

Известный наставник - о планах на будущее и ситуации, в которой оказался Виктор Скрипник в «Вердере»

  • 05.03.2017 15:13
  • 814 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fc-tobol.kz. Юрий Максимов
© fc-tobol.kz. Юрий Максимов

Украинский тренер Юрий Максимов, который сейчас находится в Германии, рассказал о ситуации, в которой оказался Виктор Скрипник в «Вердере», а также поделился планами на будущее.

«У Скрипника контракт с «Вердером» остается в силе, и если Виктор примет предложение другой команды, то потеряет зарплату. На Западе футболисты и тренеры максимально защищены в правовом, финансовом плане.

А в нашей стране каждый выживает как может, многие сводят концы с концами... Говорю сейчас не о себе и даже не столько о футболе, а о жизни в целом.

Что касается моей карьеры: работу я ищу, но конкретных вариантов пока нет. В украинском клубе, сразу скажу, что в ближайшем будущем себя не вижу. Уровень футбола в нашей стране сильно упал», – сказал Максимов.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.