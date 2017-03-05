Максим КАЛЕНЧУК: «Запомнился матч с Шахтером, когда 3:3 сыграли»

Капитан «Стали» Максим Каленчук, выйдя в составе в игре против донецкого «Олимпика», тем самым провел свой 150-й официальный матч в форме каменчан. Об этом событии и многом другом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
- Максим! Матч с «Олимпиком» стал для тебя 150-м в футболке «Стали». Во-первых, прими поздравления с этим неординарным событием. До субботней игры знал, что тебе предстоит сыграть юбилейную встречу в составе каменчан?
- Спасибо за поздравление! Да, я был в курсе, об этом сообщил мне один из болельщиков команды!
- Ведешь свою личную статистику играм, голам?
- Нет, статистику я не веду, но стараюсь ее увеличивать (улыбается)!
- Помнишь свой первый матч за «Сталь» и как он закончился?
- Помню, это была игра с «Днепром-2». Я вышел на замену при счете 1:0 в нашу пользу. В итоге мы добились победы, а два мяча на свой счет записал Сейхан Алиев.
- Предполагал тогда, летом 2011 года, когда переходил в «Сталь», что задержишься в команде настолько долго?
- Конечно, не предполагал. Я стараюсь не загадывать наперед! Но очень рад, что получилось именно так.
- Представляешь себя в футболке другой команды? Хотел бы еще где-то попробовать свои силы?
- Безусловно, каждый футболист хочет попробовать свои силы в команде топ-уровня. К этому необходимо стремиться и очень много работать!
- Какой из 150 сыгранных матчей за «Сталь» ты можешь выделить?
- Много было матчей запоминающихся. Но из тех, что сразу приходит на ум - это поединок с «Шахтером» на «Метеоре», когда мы сыграли 3:3. Тогда мне удалось впервые отличиться в Премьер-Лиге.
- Впереди игра со «Звездой», а в «Сталь» ты перешел именно из этой команды. Какие воспоминания у тебя остались о «Звезде»?
- В Кировоград я попал в 20 лет и видимо на тот момент не был готов к Первой лиге. Поэтому в тот период проводил на футбольном поле не очень много времени. Перешел я туда из донецкого "Титана", кстати, вместе с Сергеем Басовым, который в настоящий момент довольно удачно защищает цвета ФК «Александрия». В тот период там также находился Сергей Яковенко, который сейчас является помощником главного тренера в казахстанском "Актобе".
- В настоящее время следишь за выступлением кропивницкой команды? Кого, на твой взгляд, следует опасаться в воскресенье?
- Слежу за выступлением «Звезды» точно также, как и за другими коллективами премьер-лиги. А кого опасаться, нам об этом расскажет тренерский штаб.
- В прошлом сезоне «Сталь» закончила чемпионат на 8 месте. Сейчас находится на 9-ом. Способна ли команда на большее?
- Отвечу кратко на этот вопрос: наша команда способна на многое!
- С приходом на тренерский мостик команды Леонида Кучука футбольная общественность ждет от «Стали» изменений, причем, в лучшую сторону. Лично для тебя важнее результат или красивая игра?
- Честно говоря, для меня больше важен результат, но и об игре тоже не стоит забывать! Ведь мы играем, прежде всего, для болельщиков.
- На каждой игре на стадионе зрители скандируют твою фамилию, в опросах на официальном сайте по определению лучшего игрока матча ты всегда наверху голосований. Скажи, как получилось завоевать к себе такую любовь болельщиков?
- Сложно ответить на этот вопрос. Ничего сверхъестественного вроде бы не делал. Может по той причине, что всегда открыт для диалога и общения. Я очень благодарен болельщикам за поддержку и понимание!
Источник — ФК Сталь Каменское
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