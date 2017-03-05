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Вадим ШАБЛИЙ: «Ведем переговоры о переходе Громова в Крылья»

Экс-игрок «Динамо» в поисках нового клуба

  • 05.03.2017 14:57
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Вадим Шаблий рассказал о возможном переходе украинца в чемпионат России.

Без малого год назад Громов подписал контракт с «Динамо» в статусе кандидата в сборную Украины (сыграл 2 матча за национальную команду), но с тех пор провел за киевлян всего 13 матчей во всех турнирах, мячей не забивал.

- Да, контракт разорван по обоюдному согласию, - сказал Вадим Шаблий. - В ближайшие день-два будет известно будущее Артема.

- Это была инициатива клуба или игрока?
- Это было обоюдное решение.

- С главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровом обсуждали перспективы Громова в киевской команде?
- Да, по этому поводу поговорили, и тренер сказал, что игровой практики у футболиста будет немного. Поэтому и пришли к такому решению – разорвать контракт.

- А до какого срока у Артема был контракт с «Динамо»?
- Еще два с половиной года действовал.

- Как-то прокомментируете слухи о возможном переходе Громова в российские «Крылья Советов»?
- Да, мы ведем переговоры с этим клубом.

 

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