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Волынь - Шахтер: заключительные приготовления к матчу

Матч в Луцке начнется в 19:30

  • 05.03.2017 14:53
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Волынь - Шахтер: заключительные приготовления к матчу

На стадіоні Авангард відбулася традиційна передматчева нарада офіційних осіб поєдинку 20-го туру Ліги Парі-Матч «Волинь» Луцьк - « Шахтар» Донецьк

Передусім учасники наради затвердили ігрову форму команд. Волиняни зіграють у білій формі, гірники – у помаранчево- чорній.

Перед стартовим свистком арбітра Сергія Березки учасники матчу вшанують хвилиною мовчання пам`ять про шахтарів, які загинули 2 березня на шахті «Степова» у Львівській області.

Команда Паулу Фонсеки прибула до Рівного напередодні увечері і мешкає у місцевому готелі «Україна». Сьогодні о 16:30 донетчани вирушать клубним автобусом на гру з луцькою «Волинню», яка відбудеться на стадіоні «Авангард».

Початок матчу о 19:30 год.

Источник — ФК Волынь

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