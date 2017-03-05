Волынь - Шахтер: заключительные приготовления к матчу

На стадіоні Авангард відбулася традиційна передматчева нарада офіційних осіб поєдинку 20-го туру Ліги Парі-Матч «Волинь» Луцьк - « Шахтар» Донецьк



Передусім учасники наради затвердили ігрову форму команд. Волиняни зіграють у білій формі, гірники – у помаранчево- чорній.



Перед стартовим свистком арбітра Сергія Березки учасники матчу вшанують хвилиною мовчання пам`ять про шахтарів, які загинули 2 березня на шахті «Степова» у Львівській області.



Команда Паулу Фонсеки прибула до Рівного напередодні увечері і мешкає у місцевому готелі «Україна». Сьогодні о 16:30 донетчани вирушать клубним автобусом на гру з луцькою «Волинню», яка відбудеться на стадіоні «Авангард».



Початок матчу о 19:30 год.