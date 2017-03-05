Артур КАРНОЗА: «Ничья с Днепром – закономерный результат»

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Карноза прокомментировал ничью с «Днепром»(1-1):

- Хорошая игра получилась, даже сейчас «Днепр» остается хорошей и сильной командой. Результат, я считаю, по игре.

- Игра была абсолютно равной или может кто-то больше заслуживал победу?

- Не думаю, что кто-то был ближе к победе. Ничья - закономерный результат.

- Задача для «Черноморца» остается прежней? Попасть в первую 6-ку и побороться за место в еврокубках?

- Да, верно.

- Каково тебе было сыграть снова на этом стадионе, только уже в составе другой команды?

- Конечно, при пустых трибунах играть это немножко не то, но в целом я доволен, что вернулся на поле после травмы.