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Артур КАРНОЗА: «Ничья с Днепром – закономерный результат»

Игрок «Черноморца» прокомментировал встречу в Днепре

  • 05.03.2017 14:52
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Sport.ua
© Sport.ua

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Карноза прокомментировал ничью с «Днепром»(1-1):

 - Хорошая игра получилась, даже сейчас «Днепр» остается хорошей и сильной командой. Результат, я считаю, по игре.

- Игра была абсолютно равной или может кто-то больше заслуживал победу?
- Не думаю, что кто-то был ближе к победе. Ничья - закономерный результат.

- Задача для «Черноморца» остается прежней? Попасть в первую 6-ку и побороться за место в еврокубках?
- Да, верно.

- Каково тебе было сыграть снова на этом стадионе, только уже в составе другой команды?
- Конечно, при пустых трибунах играть это немножко не то, но в целом я доволен, что вернулся на поле после травмы.

 

Источник — Sport.ua

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