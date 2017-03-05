Артур КАРНОЗА: «Ничья с Днепром – закономерный результат»

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Карноза прокомментировал ничью с «Днепром»(1-1):
- Хорошая игра получилась, даже сейчас «Днепр» остается хорошей и сильной командой. Результат, я считаю, по игре.
- Игра была абсолютно равной или может кто-то больше заслуживал победу?
- Не думаю, что кто-то был ближе к победе. Ничья - закономерный результат.
- Задача для «Черноморца» остается прежней? Попасть в первую 6-ку и побороться за место в еврокубках?
- Да, верно.
- Каково тебе было сыграть снова на этом стадионе, только уже в составе другой команды?
- Конечно, при пустых трибунах играть это немножко не то, но в целом я доволен, что вернулся на поле после травмы.
Источник — Sport.ua
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