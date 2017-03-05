Антонио КОНТЕ: «Мозес заслужил остаться с нами в этом сезоне»

Антонио Конте говорит, что Виктор Мозес заслуживает ту похвалу, которую получал в этом сезоне за свою работу и за то, что прибавлял в каждом компоненте игры.



Игрок сборной Нигерии блистал с того момента, как занял позицию винг-бэка. Своей игрой он заслужил новый контракт с «Челси», который подписал в начале недели, и он удивил даже тренера тем, как адаптировался к позиции.



«Если бы до перехода на новую схему вы спросили меня, вижу ли я его на новой позиции, я бы сказал нет, потому что мы начинали играть по схеме 4–2–4, и я полагал, что он будет играть вингера, потому что он отлично переигрывал противника один в один, но не очень хорошо играл в обороне», — говорит Конте.



Однако вскоре его намерения изменились благодаря готовности Мозеса учиться и развиваться профессионально.



«Когда я решил изменить схему, я хотел попробовать его в новой роли, поработать с ним в другой ситуации, и он продемонстрировал мне желание учиться и осваивать новую позицию, и прежде всего — работать над обороной. Теперь у нас есть гармонично развитый игрок, отлично работающий и в обороне, и в нападении».



Возможно, изначально Конте не видел Мозеса на позиции винг-бэка, но итальянский тренер никогда не сомневался, что 26-летний футболист готов играть на правом фланге «Челси», и никогда не рассматривал вариант аренды.



«Я быстро понял, что Виктор может остаться с нами. Я говорил с ним во время предсезонной подготовки, когда мы были в Америке, и сказал ему, что он останется с нами. Я счастлив, что у меня есть такой игрок. Я знал его раньше, но мне было важно увидеть его лично, чтобы я мог судить. Он заслужил остаться с нами в этом сезоне, и сейчас он заслуживает играть».



«Виктор был очень счастлив, когда я сказал ему, что он останется. Он сказал мне: «Я готов остаться и сражаться за клуб, мне нужен лишь шанс, чтобы доказать, что я могу играть за «Челси»». Так и получилось, и мы довольны, потому что каждый раз он демонстрирует, что он отличный игрок».