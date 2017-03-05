Игрок запорожского Металлурга перешел в клуб чемпионата Финляндии

На днях футболист Вадим Петров забрал открепительные документы в ФК «Металлург». Свою спортивную карьеру металлурговец продолжит в Финляндии. Вадим будет выступать за клуб «Миккелин Паллоильят».
Отметим, что Петров уже успел дебютировать за свой новый клуб в контрольном поединке. Уже в дебютной игре воспитанник «Металлурга» отличился голом.
В текущем чемпионате Второй Лиги Вадим Петров провел за «Металлург» 12 матчей, забил три гола (еще три мяча в ворота соперников запорожцев футболист забил в аматорском чемпионате Украины прошлого года).
Источник — ФК Металлург Запорожье
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