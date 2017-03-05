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Молодежь Динамо была востребована в зимнее трансферное окно

Итоги дозаявочной кампании в клубах УПЛ с акцентом на молодых игроков

  • 05.03.2017 12:57
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Молодежь Динамо была востребована в зимнее трансферное окно

Трансферное окно в Украине закрылось 2 марта, проект Золотой Талант систематизировал все молодежные зимние дозаявки клубов УПЛ. Подавляющее большинство новичков 1996—2001 годов рождения предназначено, понятное дело, для команд U-21 и U-19, но есть и футболисты, которых брали с прицелом для основы.

Например, бразилец Бруно в Звезде, наши Николай Матвиенко и Алексей Гуцуляк в Карпатах, Александр Каплиенко — в Черноморце.

Молодых футболистов дозаявили все 12 клубов, включая Волынь, которая добавила в заявку трех талантливых юниоров. Двум из них — 15 лет. Очень много их сверстников появилось в Днепре.

А из системы Динамо в другие клубы ушли четыре футболиста. Нападающий Михаил Удод (на фото) — в Ворсклу, где будет выступать за молодежный состав. Как минимум, на первых порах — пока не докажет право на место в основе.

Полузащитник Даниил Кныш перебрался в Сталь. У него тоже нет других вариантов, кроме как засветиться в дубле с перспективой дебюта в УПЛ. Плюс в Олимпике и Шахтере появились юные защитники — Александр Городенко и Вадим Червак соответственно. Правда, они дальше академии Динамо в клубной структуре не продвинулись.

Источник — Золотой талант Украины

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